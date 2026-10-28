Sędzia śmiertelnie potrąciła pieszego. Wciąż nie odebrano jej prawa jazdy
Sędzia ze Świdnika śmiertelnie potrąciła 83-letniego pieszego, ale mimo upływu ponad czterech miesięcy od tragedii, wciąż nie odebrano jej prawa jazdy i kobieta nadal orzeka w sądzie. Akta sprawy krążyły dotąd między pięcioma prokuraturami.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (62)
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Będą tak długo badać sprawę aż ofierze w końcu wykaże ten a-----l - jpr..
ale tylko przez kastę, Ty masz zgadywać czy pieszy chce przejść czy nie, a nawet jak potrącisz żula co ci wybiegł przed auto w środku lasu to i tak będzie że niedostatecznie uważałeś albo nie dostosowałeś prędkości
@jonus3: To zależy kto będzie jechał:
- jeśli Areczek to wrobią jego, z przyzwyczajenia. Bo wiadomo, że pieszy ma pierwszeństwo.
- jeśli kaściuchy to wrobią pieszego, z przyzwyczajenia. Bo wiadomo, że... i tu jakieś fikoły.
Trzeba jeszcze chwilę aby dobrze spreparować dowody, że to pijany, przećpany 83 latek nagle i niespodziewanie wtargnął na jezdnię tuż przed nadjężdżąjący pojazd w dodatku zza przeszkody (ʘ‿ʘ)
@piotr-glabik: Wbiegł z balkonikiem. To był moment. A sędziucha w tym momencie analizowała bardzo zawiłe zagadnienie prawne, które musiała pilnie zamajtaczyć na wczoraj i nie miała podzielności immunitetu.
To było rażące zachowanie pieszego i jest ono zagrożeniem dla nieodpowiedzialności sędziowskiej, jako osoby wykonującej zawód zagrożenia publicznego.
@263473: XD
@263473: PiS zniszczył aspiracje i potencjał polityczny ku temu. Za pierwszej PO 2007-2015 powstawały jak grzyby po deszczu różne inicjatywy, kluby dyskusyjne, wydawnictwa. W naturalny sposób anty-komunistyczne, bo przeciwne zastanemu stanu rzeczy a więc porządkowi przyjaznemu postkomuchom.
PiS dążył do położenia na tym łapy, żeby nie było po prawej stronie ruchów konkurencyjnych. Skorumpowali nawet Ziemkiewicza, który był wtedy krytyczny wobec PiS.