To że odrzucili mnie nie dziwi, bo średniorozgarnięty szympans wiedział, że to uwalą i nie chodzi już tylko o znęcaniem się nad KO i Tuskiem, bo pewnie w PiS byłoby tak samo, gdyby coś się tam takiego przypadkiem zaplątało. Mnie bardziej interesują jakie procesy myślowe zachodziły u osób, które jeszcze niedawno się tym jarało i myśleli, że to wszystko naprawdę. :D