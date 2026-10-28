Jednak nie będzie waloryzacji progów PIT o inflację. Senat odrzucił propozycję
Senatorowie przyjęli 8 poprawek: - wykreślenia waloryzacji progów PIT, - przywrócenia podwyżki stawki CIT z 19 proc. do 22 proc. dla największych firm oraz - zniesienia wyższej stawki 17 proc. dla ryczałtowców, których przychody przekroczą 300 tys. euro w ciągu roku.cepheus
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Komentarze (214)
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@NitrousOxide: przynajmniej senat pracuje żeby ukrócić władze spółdzielni i wspólnot w walce z airbrb XD
https://wykop.pl/link/8035093/koalicja-wprowadza-automatyczna-waloryzacja-progow-podatkowych-o-inflacje
Wiecie co jest najśmieszniejsze w tym znalezisku? To manipulacja bo większość KO głosowało przeciw a silniczek który zrobił to znalezisko próbował umoczyć w to prezydenta i oczywiście znalezisko nie zostało usunięte a autor nie dostał bana za manipulacje.
Koalicja wprowadza automatyczną waloryzacja progów podatkowych o inflację!
Brak słów na tych pefroniarzy.
Waloryzacji progów PIT dotyczyło głosowanie nr 37, a nie nr 42. Chodziło o łączne głosowanie nad wnioskiem mniejszości nr 2 i wnioskiem nr 10, zgłoszonymi przez posła Ryszarda Petru.
- Wniosek nr 2 - wprowadzał coroczną waloryzację progów skali podatkowej oraz powiązanych z nimi kwot, zależnie od wskaźnika inflacji.
- Wniosek nr
https://wykop.pl/link/8035093/koalicja-wprowadza-automatyczna-waloryzacja-progow-podatkowych-o-inflacje
Dla tych co dali się oszukać: to nie koalicja głosowała za, tylko opozycja. KO było przeciwne.
Koalicja wprowadza automatyczną waloryzacja progów podatkowych o inflację!
@editores: Może i Polacy są głupi, ale nie aż tak żeby dać władze folskdojczowi w kolejnej kadencji xd
Później ludzie zmądrzeją i w końcu nie zagłosują na POPIS, prawda?
@velmar: A kiedy ludzie zmądrzeją i przestaną wierzyć w demokrację?
raz że nie wiedzieli że to przeszło głosami opozycji, dwa że w roku przedwyborczym jednak potrafią dziać się cuda
To euro czy PLN xd
Spoko w ogóle ze zmniejszają podatki ryczałtowcom co zarabiają 300k euro, gurwa mało jeszcze zostaje lekarzom (
Nie jest to obniżka podatków tylko podwyżka.
Część, którą zacytowałeś dotyczy usunięcia części ustawy, która jeszcze nie została wprowadzona. I miało w niej być: że po przekroczeniu 250k traci się prawo do ryczałtu, a po przekroczeniu 300k wskakuje się na 17% do końca prawa do ryczałtu. Usuniętą właśnie
@tortie: nie zmniejszają, bo do tej pory limit to było 2mln EUR, a nie 250k EUR. I ofc wymienili najniższe stawki ryczałtu, ale niektóre są dużo wyższe.
Swoją drogą - tutaj akurat obniżył PIS przy nowym ładzie, bo wcześniej większość działalności wpadała w ryczałt, który miał