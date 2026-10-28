Izometryczna mapa bielska, na ktorej dzieje sie zycie
Zabawkowa mapa pokazujaca Bielsko-Biala zawierajaca duzo easter-egg'ów oraz opisow ciekawych miejsc w miescieConSi
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Zabawkowa mapa pokazujaca Bielsko-Biala zawierajaca duzo easter-egg'ów oraz opisow ciekawych miejsc w miescieConSi
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Komentarze (31)
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Bo to drugi, identyczny projekt tylko tam była Warszawa:
https://bedirhanyildirim.com/warsaw-izo/
https://argosatlas.com/