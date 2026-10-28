Miałem bardzo podobnie z wolters kluwer, założyli konto dla rodziców w przedszkolach w systemie iprzedszkole na mojego maila gdzie ja nawet szkraba nie posiadam. Aż musiało sie otrzeć o prezesa UODO żeby wgl coś z tym zrobili.



A dowiedziałem sie tylko dlatego że ktoś zmienił login na koncie które posiadał (założonym na mój maila) i dostałem powiadomie że login został zmieniony