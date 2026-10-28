AFERA - PLAY ZAŁOŻYŁO OBCEJ OSOBIE ISTNIEJĄCY JUŻ NUMER
Numer telefonu w rękach obcej osoby. Play założyło istniejący już numer w Plusie dla zupełnie innej osoby. Od tygodnia brak skutecznej pomocy, a infolinia nie potrafi rozwiązać problemu. Sprawa trafiła już na policję.danoneek
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Komentarze (38)
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Mnie to śmierdzi wałkiem.
@makrofag74: Jak support w telekomach to żart, to polecam dla porównania spróbować dodzwonić się do PGE. Dzisiaj dzwoniłem do Play - odebrali w ciągu minuty, a ostatnio dzwoniłem do PGE - rozłączyłem się po 34 minutach czekania na rozmowę
@groman43: oprogramowanie powinno być tak zrobione żeby to było niemożliwe, bez względu na to kto to obsługuje.
Ale błędy się oczywiście zdarzają
Problem jest system przenosin.
Najpierw na odwal wdrożono prawo, że operatorzy mają umożliwić klientowi przejście wraz z numerami.
Nikt tylko im nie dał narzędzi aby toi robić. Szło to mailami i na kolanie.
Orange pierwszy stwierdził, że tak się nie da, więc sobie zrobił system MPM. Mogli do niego
gość chce założyć nowe konto w uberze, a tu OOOO PAN JUŻ MA KONTO WYSŁALIŚMY SMS, a tam przypięta karta i adres XD
A dowiedziałem sie tylko dlatego że ktoś zmienił login na koncie które posiadał (założonym na mój maila) i dostałem powiadomie że login został zmieniony