Microsoft o nowości w Edge: funkcja AI zbiera dane, ale to nie szpieg
Firma Microsoft potwierdziła, że nowa funkcja w przeglądarce Edge będzie gromadzić dane użytkowników, ale podkreśla, że zbieranie tych danych nie ma na celu szpiegowania. Funkcja ta ma na celu poprawę komfortu użytkowania i funkcjonalności przy jednoczesnym zachowaniu standardów prywatności.Tired_
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Komentarze (75)
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to samo mówili o telemetrii, a każdy zna przykład tego "hakera z windowsem".
Ja tam im wierzę. Dobre chłopaki, dobrze robią. Dobry przekaz leci.
#pdk
hitem lokalizacja teamsow pracowych na prywatnych komorkach
bez uprzedzenia
Janusz lub to.
Dlaczego na komórce prywatnej instalujesz służbowe oprogramowanie.
Od takich rzeczy jest komórka służbowa