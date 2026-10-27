Fikcyjny obrót odpadami, miliardowa dotacja
Polacy płacą za fikcyjny recykling elektrośmieci. Po Polsce jeżdżą ciężarówki, które według dokumentów transportują odpady, chociaż nic takiego się nie dzieje. W państwowym systemie pojawiają się potwierdzenia operacji, które - jak udokumentowali dziennikarze "Superwizjera" - nie miały miejsca.teamoldMma9Xx
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Komentarze (7)
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Tu jest wywiad z genialnym prezesem który odkrył dotacje, a do wszystkiego doszedł sam, własnymi ręcami