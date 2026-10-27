Fikcja to fundament Lolski. Pewien broker ubezpieczeniowy dogadał się z towarzystwami, żeby odłożyły mu płatności w czasie, tak, by mógł w pełni skorzystać z pomocy covidowej. Oczywiście każda złotóweczka wpłynęła na konto w późniejszym, bezpiecznym terminie. A kto za to płaci?