Oni na tym fanpage ostro wyciągali niekompetencje prokuratury, policji, diozu i władzy, wrzucali nazwiska i dowody. Dopiero co zhackowali im fanapge i dostawali groźby. To była kwestia czasu aż po nich przyjadą. Niby jesteśmy w Europie a mentalnie dalej nam bliżej Rosji.