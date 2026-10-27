Ujawniał konwersacje DIOZ, rano w progu spotkał się u niego prokuratur i RDOŚ
Od początku interwencji w ZOO Łączna - Jakub Święcki - publikował na FB - dowody świadczące o fatalnym przebiegu akcji. W ramach zupełnego zbiegu okoliczności: jego profil na FB został przejęty, autor otrzymał groźby śmierci, trafił do aresztu, a jego hodowlę w trybie nadzwyczajnym kontroluje RDOŚSnorlaXX
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Komentarze (39)
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@DziendobryMireczku: to widzisz - tak nie pisz - bo też rano w progu stanie ci prokurator, a nawet kominiarze przyjdą ci sprawdzać kominy w trybie nadzwyczajnym..
@Miszczu_wszystkiego: Ostatnio takie modus operandi stosowali ludzie WSI. W ten sposób przejmowali firmy i grunty. Oficjalnie nigdy nie występowali wprost. Koordynowali za to działania. Uruchamiali ludzi w różnych instytucjach, ci tworzyli w jednym czasie wiele problemów przedsiębiorcy - z prawniczej dudy wymyślone w tym samym czasie postępowania karne, administracyjne, cywilne, podatkowe, wypowiedziane kredyty czy umowy. Firma momentalnie ma problemy, np. kredyt obrotowy staje w wymagalność, uruchamiane egzekucje. Potem kolejne działania
Stare nigdy nie odeszło, teraz robi się znowu odważniejsze, bo ma większe przyzwolenie na działanie.
Oczywiście całkowicie się zgadzam z Twoim tekstem, bardzo dobrze napisane.
@koronawirus: Masz chyba za duże mniemanie o tej "Europie".
Przypadki państwa z dykty z funkcjonariuszami z g@wna, odc. 2137.
Teraz już jestem pewny, że jakieś kanalie pierwotnie dokonali wielu nadużyć. A teraz będą na siłę szukać haków i wrabiać. Za dużo przypadkowych przypadków.