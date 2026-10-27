UE tworzy prawo, Polska dodaje papierkowej roboty
Bruksela tworzy przepisy, lecz państwa Europy Środkowej często dokładają własną, totalnie zbędną biurokrację. To nadregulacja krajowa, a nie europejskie prawo, jest głównym hamulcem dla wolności gospodarczej.BlogoslawionyTwarozyc
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Komentarze (21)
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A jak się lemingi potem oburzają jak ktoś śmie powiedzieć że p0lska nie jest jakimś specjalnie mocno wolnym krajem. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Przepisy dotyczące m.in. kogeneracji - Synchroniczne jednostki wytwórcze typu A (czyli z prostą papierologią, bez zbędnej i drogiej certyfikacji) - wg Unii do mocy 1000kW. Wg naszych ćwoków wchodzących sobie w pupcie i biorącym w łapę od zachodniego dostawcy zmniejszone do max 200kW
@armin-van-kutonger: a to tacy "Polacy" co na kolanach do Brukseli jeżdżą xD