Przykładów jest wiele. Jednym z przykładów, o którym było głośno na wykopie jest ustawa o krypto, której zadanie jest uwalenie prowadzenia jakiejkolwiek dzielności związanej z krypto w Polsce. Tak jakby jakiś wrogi nam kraj nie chciał by w Polsce były rozwijane jakieś innowacje, tylko żebyśmy byli dla nich montownią. Więc obsadzają polskojęzyczny rząd swoimi ludźmi, których zadaniem jest przeregulowanie i uwalenie jakichkolwiek działalności innych niż beton i montownia.