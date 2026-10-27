Chciałbym żeby moim miastem zarządzało jakieś AI. Każdy obywatel z tego miasta mógłby sobie z nim kiedy chce pogadać i dopytać się dlaczego podjął taką a nie inną decyzję - niech się tłumaczy. Mógłby też robić co chwilę takie małe referenda, głosowanie za czymś.



Urząd miasta można byłoby zburzyć i zrobić tam ładny park



Zwykły kalkulator ma wyższe morale i więcej szacunku do publicznych pieniędzy niż lokalne układy w polskich gminach.