Pamiętacie krewkiego sołtysa? Wójt z rodziny dał mu pieniądze podatników
Słynny sołtys Jacek Z. otrzymał od kuzyna na stanowisku Wójta 1230zł za przejazd dorożką z wieńcami dożynkowymi 1 kilometrów z kościoła nad przystań..jedrek81
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Komentarze (23)
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@DzikWesolek: no dokładnie tak, to wcale nie jest takie hop siup. Może i głupie, ale tysiak + vat to naprawdę tanio za taką usługę. Bardziej można dyskutować, czy w ogóle była ta dorożka zasadna...
No ale to nie jest tak, że to ten czas. Są dwa konie, 2 osoby do obsługi, trzeba konie umyć i ogarnąć przed. Bryczka też powinna zarabiać tak żeby była jakaś
Urząd miasta można byłoby zburzyć i zrobić tam ładny park
Zwykły kalkulator ma wyższe morale i więcej szacunku do publicznych pieniędzy niż lokalne układy w polskich gminach.
1230 zł
1 kilometr
Nieuku.
@paliwoda: W sensie, że "za przejazd 1 kilometr" ( ͡° ͜ʖ ͡°)? Czy zapomniałeś o "a" nieuku?