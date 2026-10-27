Jaki drift, typ zwyczajnie nie ogarnal mocy.

Okazalo sie, ze zwykly przepis na bycie dobrym kierowca, czyli gaz do dechy, tym razem sie nie sprawdzil.

To trzeba miec galezie zamiast rąk i siano we łbie, zeby takim autem tak stracic panowanie nad trakcja.

Dobry debil