Kolejny bandyta drogowy z Nowego Sącza - nagranie z wypadku
73-letni mieszkaniec Nowego Sącza trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.nynor
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73-letni mieszkaniec Nowego Sącza trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.nynor
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Komentarze (13)
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jak to nie zagraża? W tym kraju - każdemu zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo, w kazdym momencie przebywania na drodze...
Okazalo sie, ze zwykly przepis na bycie dobrym kierowca, czyli gaz do dechy, tym razem sie nie sprawdzil.
To trzeba miec galezie zamiast rąk i siano we łbie, zeby takim autem tak stracic panowanie nad trakcja.
Dobry debil