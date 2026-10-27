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No chyba żeś oszalał. A kto wtedy będzie robił? Oczywiście dla każdego osobna interpretacja tych samych przepisów. Bo wiecie - przepisy są tak zrobione, że trzeba ja k.urwa. Nic w tym kraju nie jest proste, wszystko można naciągać i traktować, co daje ogromne pole do popisu. Jeśli chcesz kogoś udupić - to zgodnie z wzorem ustanowionym przez Józefa S. - paragraf się znajdzie.