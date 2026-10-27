Ich sztuczna inteligencja:-)
Komentarze (53)
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No chyba żeś oszalał. A kto wtedy będzie robił INTERPRETACJE? Oczywiście dla każdego osobna interpretacja tych samych przepisów. Bo wiecie - przepisy są tak zrobione, że trzeba ja k.urwa INTERPRETOWAĆ. Nic w tym kraju nie jest proste, wszystko można naciągać i traktować UZNANIOWO, co daje ogromne pole do popisu. Jeśli chcesz kogoś udupić - to zgodnie z wzorem ustanowionym przez Józefa S. - paragraf się znajdzie.
@lesnywladek: Zgubiłeś ich aż stu, bo jest ich 460, a przy wiejskiej jest też senat czyli kolejna setka.
@motonita: kolega się zakręcił (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
Opór z tym jest trochę taki jak opór polskiej armii przed zmechanizowaniem wojska - bo dostawcy siana dla wojska stracą pracę.
Obywatel: Dzień dobry, chciałbym sprawdzić status mojego wniosku.
ZUS-GPT: Nie wiem. Zajęty jestem. Proszę wrócić jutro.
Obywatel: Potrzebuje wiedzieć to dzisiaj!
ZUS-GPT: Wniosek jest rozpatrywany.
@andrzej-andrzej3: Nie jestem fanem ejaj, ale dam Ci minusa (na zachętę dla fanów) bo niemożliwe żeby przez 8 godzin nie zajrzał tu żaden jej fan.
W 1995 na 1000 mieszkańców przypadało 7,33 urzędasów. Dzisiaj - 12,06. Wzrost o 64%. W tym czasie powstał internet, upowszechniły się komputery, a ich moc obliczeniowa wzrosła w stopniu trudnym do wyobrażenia. Nie mówiąc nawet o łączności komórkowej, wideokonferencjach i oprogramowaniu. Teoretycznie jeden urzędnik powinien robić za 3. Praktycznie kto w Polsce mieszka w cyrku się nie cieszy.
Nie o ilość ludzi w urzędach chodzi, a o ich sprawność. A to zmieniło się zasadniczo bardzo na plus. Odkąd w urzędzie miasta nie obsługują ludzi bez wcześniej umówionych wizyt nie czeka się tam w nie wiadomo jak wielkich kolejkach