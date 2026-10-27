Opisywałem to już kilkukrotnie na tym forum, ale opiszę jeszcze raz.

Ukraińcy przywłaszczone sobie flotę aut w naszej firmie. Z 10 szt. oddali 3 a za resztę żądali okupu. Podaliśmy policji dane z GPS (2 się wciąż logowały), dane sprawców z kopiami paszportów oraz numery telefonów. Odsyłali nas z trzech komisariatów. W końcu zajęli się sprawą żeby… po trzech miesiącach umorzyć. Autentyk.



Chwała Wam Dzielni Policjanci.