Dzień 12 "poszukiwań" kierowcy Porsche
Na profilu StopCham Warszawa trwa odliczanie dni działań policji w sprawie zdarzania z Warszawy, gdzie kierowca sobie pobił kilka osób i odjechał. Piszą, że w garażu jednego z bloków na Pradze Południe ktoś znalazł auto. Znajdą go w kraju czy już ma wczasy daleko?Am61
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Komentarze (43)
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Ukraińcy przywłaszczone sobie flotę aut w naszej firmie. Z 10 szt. oddali 3 a za resztę żądali okupu. Podaliśmy policji dane z GPS (2 się wciąż logowały), dane sprawców z kopiami paszportów oraz numery telefonów. Odsyłali nas z trzech komisariatów. W końcu zajęli się sprawą żeby… po trzech miesiącach umorzyć. Autentyk.
Chwała Wam Dzielni Policjanci.
Od razu przez ePuap nie przez podawczy. Bo lubia „ginac”.
Elektronicznie beda musieli w to isc i to na czas bo inaczej sam system bedzie
No. Tu jest Polska.
Co ja pierdzielę, jakie przedwoczraj, to już tydzień. O tutaj na przykad.. 15-stego w czwartek była akcja, może jakoś w sobotę już wiedzieli kto to jest. Dziś mamy 27 października i zaczyna się czes... ehkm, polski film.