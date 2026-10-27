Burza wokół lex K. Lekarze nie kryją oburzenia
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) domaga się pilnego spotkania z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą. Powodem jest przyjęta przez Sejm poprawka "lex K.", która pozwala prezesowi NFZ wykluczyć lekarza z udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznychfreedomseeker
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Komentarze (28)
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Domagają się spotkania z ministrem. A kiedy złodzieje założą swoją gildię i będą domagać się spotkania z ministrem?
W naszym bantustanie nie trzeba do cyrku chodzić, bo rzeczywistość bawi bardziej.
A tak naprawdę skończyć z monopolem NFZ i ZUSu i wrócić do kas oszczędnościowych
@sylwke3100: a i pracować trzeba ( ͡º ͜ʖ͡º)
Dzisiaj lekarz może zarabiać nie robiąc niczego poza (metaforycznym, bo to wszystko elektroniczne) przybijaniem pieczątek na papierkach (bez czytania). Tak działają receptomaty - kilkadziesiąt złotych za kliknięcie "ok", bo jak chory chce sobie kupić lekarstwo to musi najpierw zapłacić lekarzowi za to że jest lekarzem. ¯\(ツ)/¯
szlifierka, tapicerka itp..
@DziendobryMireczku: mimo to pierwsi stoją w kolejce o 5 rano mimo że wizyte maja na 11:30 "bo może szybciej przyjmie"