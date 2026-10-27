Tragedia na A1, 8 lat. Oszukanie butelkomatu, 8 lat
Prawo przewiduje nieproporcjonalnie wysokie kary za niektóre przestępstwa. Czy surowość sankcji rzeczywiście idzie w parze ze społeczną szkodliwością czynu? Warto przyjrzeć się temu, jak ustawodawca ustala granice odpowiedzialności karnej.LukCzu
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Komentarze (24)
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8 lat za butelkomat to maksymalny wymiar kary, i nie jest on dla kogoś kto na butelce i sznureczku nabije 10zł tylko na zorganizowane grupy przestępcze które by to robiły na masową skale.Dla zwykłego małoskalowego cwaniaczka znikoma szkodliwość społeczna i w większości przypadków umorzenie.Dalej myślicie że sędzia traktuje te dwie sprawy tak samo?
1. Zabicie paru zwykłych Kowalskich na A1 to nie jest problem dla naszych "elyt" - i tak Majtczak wyjdzie "za dobre sprawowanie" jak tylko sprawa przyschnie. Przecież gdyby nie burza medialna to by mu się w ogóle upiekło i nie poniósłby żadnej kary...
2. Oszukaniw butelkomatu - uuuu, tutaj dużo cięższy kaliber winy wg naszych elit. Tutaj jakis zwykły Kowalski ośmiela się psuć interesiki "elyt" i wyciągać grosiki z
Wystarczy chwila zmęczenia po ciężkim dniu, przeoczenie produktu na dnie wózka, pomyłka w kodzie
Mój post był o kasie samoobsługowej. Policja i prokuratura przy wbijaniu droższego towaru jako tańszy albo przy przeklejaniu kodów często i tak walą art. 286 k.k. (oszustwo, do 8 lat). To, że „nie da się oszukać kasy”, to jedna linia w
Nie twierdzę że za taką lekkomyślność nie powinno być większej kary dla sprawcy, ale różnica pomiędzy działaniem celowym (oszustwo),
@LukCzu:
zakopalisko