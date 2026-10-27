Ten artykuł jest IMHO napisany z d--y, autor powinien się zastanowić nad tym co wciska ludziom jako prawdę objawioną. Oszustwo z butelkomatem jest działaniem od początku celowym, a to co się stało na autostradzie jest wynikiem głupoty kierującego, jakkolwiek słabo to zabrzmi, to nie było celowe działanie, no chyba że chciał do więzienia.

Nie twierdzę że za taką lekkomyślność nie powinno być większej kary dla sprawcy, ale różnica pomiędzy działaniem celowym (oszustwo), Pokaż całość