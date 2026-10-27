Sebastian Z. stanął przed sądem w Żywcu za jazdę po pijaku i narkotykach
Pijany, po amfetaminie wjechał w tłum na chodniku. Tak tłumaczył się w sądzie.LudzieToDebile
- #
- #
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Pijany, po amfetaminie wjechał w tłum na chodniku. Tak tłumaczył się w sądzie.LudzieToDebile
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (18)
najlepsze
Komentarz usunięty przez moderatora
Komentarz usunięty przez autora
co za ludzki odpad, po co taki żyje?
Następny
@xkajteqx: w łagrach
Weź takiego Majtczaka, jeb go do łagru w Korei. Ojciec by pewnie walczył z wyrokiem, ale po roku w łagrze wróciłby wrak człowieka, który na zawsze by już został w tym więzieniu w
https://wyborcza.pl/7,75398,27374183,agent-abw-wjechal-w-strajk-kobiet-prokuratura-umarza-sprawe.html
Haha, ha