10 lat ojcostwa przekreślone. Chce anulować alimenty. Oto co uznał sąd
Przez lata płacił alimenty i opiekował się dzieckiem, będąc przekonanym, że zajmuje się swoim synem. Gdy zrobił test DNAstarnak
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Przez lata płacił alimenty i opiekował się dzieckiem, będąc przekonanym, że zajmuje się swoim synem. Gdy zrobił test DNAstarnak
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Komentarze (70)
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Czytaj: skoro przez 10 lat byłeś frajerem płacącym na nieswoje dziecko, to powinieneś być tym frajerem nadal.
Tu bardziej pasuje "usługa niezgodna z umową"
@AlbertWesker: kwintesencja państwa cucków ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 kwietnia 2022 r. (sygn. akt II CSKP 118/22) wspomniał o wyroku sądu rejonowego z dnia 4 kwietnia 2017 r., który stwierdził, że dobro dziecka nie wymaga, żeby stan prawny dotyczący jego pochodzenia odpowiadał stanowi faktycznemu, jeśli ojciec biologiczny pozostaje nieznany i nawet nie wiadomo,
1. Jakby nie patrzeć, prokurator prawdopodobnie zarabia znacznie lepiej niz ten wrobioyy facet
2. dziecko będzie dalej wycwowyać się w rodzinie prawniczej - co dobrze wróży jego przyszłej karierze
Jak widac dla dobra dziecka byłoby najlepiej, gdyby to właśnie prokurator wział je na
@Cyb_pl: Nie no. Tyle to nie. Od takich rzeczy jest plebs a nie "zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi".
@HalaMadrid80: 10 procent wśród ojców którzy mieli podejrzenia i zrobili test. Nie można tego przekładać na całą populację. Przy całej strzelam, że to będzie 2-3% wychowujących nie swoje dziecko.
@bartsecond: Wystarczy wziasc dziecka wlos i pojechac za granice zrobic anonimowy test w 3 laboratoriach,
JAk sie okaze ze nie twoje to koniec z rodzina i opuszczasz babe i dziecko
Psychika faceta? Co XD? A faceci to mają w ogóle uczucia i emocje XD? Już już robole, pracować dla swoich Żydowskich Panów.
Znam takiego co nie uznał, a dziewczyna nie pozwała go chociaż był najprawdopodobniej ojcem, nie miała kasa, a i na 100% nie była pewna.