Mówi się dobro dziecka, że taka sytuacja wpływa negatywnie na psychikę dziecka itd. Ale dlaczego nie mówi się o tym mężczyźnie. Czy na niego taka sytuacja nie wpływa, na jego psychikę? Facet przez kilka lat wychowuje dzieciaka, łoży na niego, wiąże się z nim emocjonalnie i nagle się dowiaduje, że dziecko nie jest jego.. Czy to nie jest okropne dla niego?, dla jego psychiki? To jest dla niego wielka tragedia. Dlaczego się Pokaż całość