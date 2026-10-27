Potężna estakada w chmurach. Szybką trasą pojedziemy 80 metrów nad ziemią
Podniebna trasa położona miejscami aż 80 metrów nad ziemią. Na Podkarpaciu połączono właśnie pierwszą nitkę spektakularnstarnak
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Podniebna trasa położona miejscami aż 80 metrów nad ziemią. Na Podkarpaciu połączono właśnie pierwszą nitkę spektakularnstarnak
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Komentarze (82)
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@Varin: a jak zajebiscie slisko na drodze tam bedzie. Juz widze sebki smigajace swoimi wypasionymi furami po suchym a tu nagle lododwisko. Powinni zainstalowac webcama zeby nagrywac te spektakularne spadki w dol.
My Polacy lubimy wyolbrzymione metafory, estakada w chmurach, pomnik Jezusa dotykający nieba xd