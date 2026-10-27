Pamiętam opowieści jak to na południu Europy mają gigantyczne tunele pod górami i estakady nad dolinami. Później w technikum budowlanym oglądaliśmy filmy (zgrane na VHS z discovery( ͡° ͜ʖ ͡°)) o budowie tych inżynieryjnych cudów, o robotach drążących tunele. Wtedy nawet przez myśl nie przeszło że będziemy takie mieli w Polsce.