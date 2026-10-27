Przez takie filmiki staram się już nie chodzić po mieście pieszo, a jak idę to trzymam się z dala od krawędzi jezdni. Na przejściach dla pieszych też zatrzymuję się kilka metrów od krawędzi i czekam na zmianę świateł. Najgorzej jest zimą podczas roztopów, bo z dachu lubią spadać bryły lodu na chodniki i wtedy to już w ogóle jest masakra z chodzeniem.



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