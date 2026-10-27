Nowy Sącz. BMW staranowało słupek i potrąciło pieszego
Kolejny król kierownicy w akcji. Podrftował po chodniku i przechodniu.mimmo
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Kolejny król kierownicy w akcji. Podrftował po chodniku i przechodniu.mimmo
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#pdk
° to akurat prawdziwa argumentacja jakiegoś zaniżonego przez osobę sędziowską, wyroku
TO kolejny dowód na to, że przy zdawaniu prawka powinni robić testy psychologiczne.
Albo auta z tył napędem i mocnym silnikiem powinny mieć osobną kategorię z większymi obostrzeniami.
@andbatros: Przecież teraz nawet miejskie p------i jak VW ID.3 mają napęd na tył. Jakby nie wyłączał kontroli trakcji to by bokiem nie poszedł. W samochodzie powinien być geokaganiec że poza torem nie da sie wyłączyć ESP i limitera na 160
To podobno jest jego wizerunek ( ͡° ͜ʖ ͡°)
To dwa osobne przypadki.
BMW podczas nagłego przyśpieszenia skompresowało powietrze przed sobą co spowodowało wygięcie maski i zderzaka oraz obrócenie samochodu który zatrzymał się przed słupkami.
W tym samy czasie pieszy wbiegł na słupki rozwalając je i upadając przed samochodem.
Można nawet założyć, że postępowanie pieszego doprowadziło do tego, że kierowca BMW się wystraszył i nie opanował
Nie dziwota, że ludzie stamtąd emigrują.
Zostają tylko patusy zatrudnione u Florka, Wiśniowskiego i Korala.
@dzem_z_rzodkiewki: dziwne. W Nowym Sączy przyrost naturalny w 2025 wynosił -2,49. W Krakowie -0,49, we Wrocławiu -1,78, Warszawa -1,23,
no nie powiedziałbym, że "na równi z dużymi aglomeracjami"
Zamkniesz się w domu w kaftanie i będziesz bezpieczny
@andbatros: Jaka paranoja? Jeżdżę wszędzie autem :)
Skąd wiadomo, że poniżej 7 dni, jak dopiero zabrali go do szpitala? Nie trzeba poczekać na diagnozę i rzeczywisty czas leczenia aby takie wnioski wyciągać?