Haker ukradł Polakowi 12 letnie konto Playstation a w nagrodę Sony je zawiesiło
Polak stracił 12 letnie konto z grami za prawie 20k zł. Przez tydzień kontaktował się z Sony w tej sprawie. Finalnie konta nie odzyskał mimo podania kluczowych informacji, a jedynie dostał maila o zawieszeniu go, z powodu naruszania zasad i kodeku PlayStation. Post - przestroga dla innych.michalxd21
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 127
- Odpowiedz
Komentarze (127)
najlepsze
No to wolna droga do tego, ze pograsz tylko w chmurze i dostaniesz za cene konsoli tylko pada z dostepem xD
@przemko777: No tak bo to zwykli ludzie decydują a nie korporacje...
"posiadalem" - gość teraz już będzie wiedział, że nigdy ich nie posiadał ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Chciałbym teraz zobaczyć jego mordę gdy czyta taki artykuł. 😆
Przypomniałem sobie: @SmugglerFan 😆
Jaki komentarz?
Jeszcze na dodatek broniłeś, że przecież starych gier na PS nie da się odpalić na PS5. A najnowsze Reverse engineering pokazuje, że i w tym
@lurkujacy_jose: to jeden z glupszych wykopkow xd
A ja sobie wkładam płytkę z grą, czy to do konsoli, czy do kompa i instaluję. Jak nie ma wydania pudełkowego na PC to kupuję "licencję" i szybko
@winsxspl: widzę, że mocno oblężona twierdza XD. Sam sobie ludzi wymyślasz, ja bym to badał.
A Steam w takim przypadku by "zawiesił" hakera xD