Ostrzegł, że zabraknie węgla. Dzień później nie miał już pracy
O tym, że węgla może w tym sezonie grzewczym zabraknąć alarmował ówczesny prezes Orlen Termika Andrzej Gajewski, który mówił o tym publicznie podczas XXX Forum Ciepłoników Polskich w Międzyzdrojach. Jego słowa najwidoczniej nie spodobały się rządzącym, bo dzień po jego wystąpieniu został odwołany zFXMAG
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Komentarze (13)
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Na drugi dzień trafił z rzecznikiem na zieloną trawkę
Więc politycy wszystkich opcji politycznych z każdej strony to jak panie z Grand Hotelu
mld ton Polska kupuje. Czyli co płacimy rocznie bilion złotych za sam wegiel.
Ale jeśli zna się fxmag, to bardziej prawdopodobnym jest, że autor pomylił miliony z miliardami ton i na potrzeby ciepłownictwa sprowadzane jest 3 mln ton (a 7,4 mln to całkowity import węgla w 2025).
Wciąż dużo, ale kto bogatemu zabroni. #ozesroze