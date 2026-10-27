Znajomy był szychą w jednej ze spółek córek w Lotosie i tak samo poleciał u Morawieckiego za to, że rzecznik prasowy spółki na pytanie o podwyżki powiedział że nie może dać gwarancji że podwyżek nie będzie.

Na drugi dzień trafił z rzecznikiem na zieloną trawkę

Więc politycy wszystkich opcji politycznych z każdej strony to jak panie z Grand Hotelu