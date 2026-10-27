Katastrofa w branży IT: Kolejne zwolnienia grupowe w Nordea Bank
To już trzecie zwolnienia grupowe w łódzkim oddziale Nordea Bank. - Ludzie z dnia na dzień są zawalani obowiązkami ponad swoje siły i umiejętności. Frustracja rośnie - mówią pracownicy.BlackpillMonster
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Komentarze (71)
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No i na pewno piłowanie gałęzi rozwijaniem AI, któro ma zastapic programistów niespecjalnie im pomaga, tak jak wczesniej zapraszanie ludzi z ulicy, zeby z nimi konkurowali XD
Ale przecież pisałem, se uprawiam shitposting, bo mam na to czas, który wynika z ogarnięcia finansowego.
Jak zaczniesz patrzeć na życie przez pryzmat nieodnawialnego czasu a nie pieniędzy to zaczniesz rozumieć prędzej o co chodzi i jak bardzo jesteś wykorzystywany przez swojego pana
Dziś to zacznie docierać do programistów że to była chwilowa aberracja w historii a nie elitarna, świetnie płatna branża na lata.
Są zwolnienia, ale lecą głównie szeregowi pracownicy, klepacze formułek i innych korpobzdur.
To nie jest centrum IT/RnD tylko ogólnie shared service'ów - IT to tam mały wycinek.
Wiem to od znajomych co tam pracują. Zresztą, tydzień temu dostałem zaproszenie do rekrutacji na C++owca ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czyli raczej klasyk - zwalniają, by zatrudniać.
lepiej jest zapłacić jedną fakturę za całe IT niż się p-------c z mariuszami programista 15k
Lecą szeregowi klepacze formułek i innych korpobzdur.