Nie wiem czy mam rację bo to dopiero czas zweryfikuje, ale wg mnie to przejściowe... Gdy firma może zrobić tp samo przy pomocy połowy zespołu to wiadomo, że będą zwolnienia. Ale skoro mogą to zrobić przy mniejszym zespole to znaczy, że taniej. Skoro taniej to wiele firm zdecyduje się na nowe R&D bo można taniej i szybciek. Będą też firmy, którym się nie opłacało modernizować starych systemów, ale przy cenie o 30% Pokaż całość