Morderstwo drogowe w UK - Polka z dzieckiem ofiarami
Wyroki: 16 lat dla sprawcy, 12 dla kierowcy drugiego auta z którym sprawca się ścigał. U nas Sebastian połowę tego dostał. Jak się chcę to można surowiej karać drogowych bandytówBandziorstwo
- #
- #
- #
- #
- 3
- Odpowiedz
Komentarze (3)
najlepsze
Ale może warto najpierw na swoje podwórko spojrzeć.
Dostal maksymalny wymiar kary i chocbyscie sie zesrali to tego nie zmienicie. A kazda wzmianka o nim w kazdym wypadku to tylko spowszednienie tematu.
Miejcie wiecej rozumu jak emocji, bedzie wam latwiej.