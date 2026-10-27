Absurd po tragedii na A1. Sebastian M. może odzyskać 2,5 mln zł
Sebastian M. musi zapłacić 2,5 mln zł rodzinie ofiar wypadku na A1, jednak prawo pozwala mu odzyskać te środkimistalowa
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Sebastian M. musi zapłacić 2,5 mln zł rodzinie ofiar wypadku na A1, jednak prawo pozwala mu odzyskać te środkimistalowa
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Komentarze (67)
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Swoją drogą, Wy rozumiecie, że on niczego nie odzyska, bo w ogóle niczego nie zapłaci? W takich sytuacjach płaci po prostu ubezpieczyciel. Od razu, bezpośrednio. Ja rozumiem, że ta sprawa wyłącza ludziom mózgi, ale zdajecie sobie sprawę, że to rozwiązanie korzystne dla ofiar, bo ogromna większość sprawców w ogóle nie ma takich pieniędzy (i nigdy mieć nie będzie, zwłaszcza
Samochód po modyfikacjach stracił homologację. Ubezpieczeniu podlega samochód homologowany. W przypadku każdego innego ubezpieczenia sprawa byłaby jasna - OC jest specyficzne bo reguluje je ustawa... Myślę jednak, że podczas procesu sąd uzna, że z winy właściciela samochód stracił homologację i nie powinien być ubezpieczony, lub w drugim wariancie wprowadzenie modyfikacji i utratę homologacji potraktuje jako świadome łamanie przepisów które umożliwia regres.
Oczywiście to Polska,. krajem którym tam gdzie dwóch
Co do zasądzonej kwoty na rzecz rodzin poszkodowanych jest odrębną sprawą i ubezpieczyciel nie mat u nic do tego.
To nie jest przypadek,.zapomniałem, jestem wyjątkowym debilem, itp. Zaplanowałem złamanie prawa i je łamałem z pełną premedytacją.
Ale co tam, ważne, że się klika. ;)
@JanPajeetDrugi:
Nie, to moze byc przeslanka do ew doplaty do ubezpieczenia, ale nie jest przeslanka do niewyplacenia odszkodowania czy
BINGO.
Auto po modyfikacjach straciło homologacje.
Zapłacą bo nie zbankrutują, a potem już z panem Majtczakiem będą dochodzić wyrównania sami.
@sad-sadowski: A sam pierdzielisz głupoty.
1. Regres można wystawić tylko w ściśle określonych przypadkach, Majtczak nie załapał się na żaden z nich.
2. Regres jak sama nazwa wskazuje, ściąga się po wypłaceniu środków poszkodowanemu. Nie ma możliwości żeby nie wypłacili odszkodowania, nawet jeśliby się na ten regres łapał.
To polecam zainteresować się tematem bułgarskiej scammerskiej firmy DallBogg działającej jeszcze do niedawna w Polsce, za przyzwoleniem polskich urzędasów.
Bułgarski ubezpieczyciel DallBogg stosował dumping cen OC. W scamie DallBogg mogłeś kupić ubezpieczenie OC około 30-40% taniej niż w polskich firmach ubezpieczeniowych... Tylko problem jest taki, że poszkodowanym od pewnego momentu DallBogg zaczął nie wypłacać ubezpieczenia za szkody.
Na moim przykładzie, kierowca