SZOK! Wykopki odkryły spisek: ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych pokrywa odpowiedzialność za wypadek.



Swoją drogą, Wy rozumiecie, że on niczego nie odzyska, bo w ogóle niczego nie zapłaci? W takich sytuacjach płaci po prostu ubezpieczyciel. Od razu, bezpośrednio. Ja rozumiem, że ta sprawa wyłącza ludziom mózgi, ale zdajecie sobie sprawę, że to rozwiązanie korzystne dla ofiar, bo ogromna większość sprawców w ogóle nie ma takich pieniędzy (i nigdy mieć nie będzie, zwłaszcza Pokaż całość