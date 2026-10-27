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- nie nadrobisz nagle 20 lat rozwoju technologii, inne kraje pracowały nad tym od lat 1950k i to nie tylko półprzewodniki. Porównaj podzielony kraj Niemcy, ten sam naród, gdzie idealnie widać różnicę pomiędzy kapitalizmem i komunizmem. RFN wytworzył wspaniała na tamte czas motoryzację (kapitalistycznie pracowali nad tym od końca wojny), a komunizm w NRD wytworzył trabanta dwusuwa. Polska była pod uciskiem i wiele projektów było ubitych (wyobraź