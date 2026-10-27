SK hynx południowokoreański producent pamięci półprzewodnikowych stawiana Gdańsk
Nowa siedziba spółki połączy tradycyjne biura ze specjalistycznym laboratorium technologicznym oraz zapleczem serwerowym. W trójmiejskim obiekcie rozwijane będą zaawansowane technologie pamięci półprzewodnikowych oraz rozwiązania przeznaczone dla ekosystemu sztucznej inteligencji.Octarine
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Komentarze (48)
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@Karol12341234: chodzi o montownię Foxconn?
Czy poprawienie tytułu przed dodaniem znaleziska stanowiło dla ciebie tak duży problem?
a tam ma być po taniości?
Prestiżowy budynek, kasy wpompowane bez umiaru a na koniec liczysz na pracownika za najniższą krajową? Nie sądzę.