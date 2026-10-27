Dania - Rząd zakazał zakładania nowych gospodarstw trzody chlewnej
26.10.2026, Kopenhaga (PAP) - W Danii w trosce o dobrostan zwierząt i środowisko w poniedziałek weszło w życie roczne memorandum na zakładanie gospodarstw trzody chlewnej oraz rozbudowę istniejących. W duńskich fermach jest 12 mln świń, czyli dwukrotnie więcej niż Duńczyków.qba82222
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Komentarze (37)
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https://youtu.be/cYI6jxn9Nvo
@Grzesiok: Przecież w Polsce ubój halal jest wciąż stosowany.
Nigdy na wsi nie byłeś?
To, co masz na półkach w sklepie, to też w większości halal w sensie zabijania..
Dobre!
Czyli teraz dojadą ich całkowicie, by za 12 miesięcy łaskawie lekko odkręcić śrubę.
Gotowanie żaby.
Z ciekawostek. Na Bliskim Wschodzie prędzej napijecie się wódki niż zjecie schabowego. Po alko, białe i zielone to do Egipcjanina. Jak sam nie ma to zna kogoś kto ma