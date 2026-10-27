Sebastian M. zapewniał: "Wyląduję na bransoletce w Niemczech". Są na to szanse?
Sebastian M. został skazany za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym na 8 lat więzienia. W ujawnionej rozmowie z aresztu twierdził, że ewentualną karę odbędzie w Niemczech. - Pod koniec roku wyląduję na bransoletce - mówił swojej żonie i szwagierce. Czy są na to szanse?o2-pl
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Komentarze (31)
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@DziendobryMireczku: dopóki może doić rodzinkę to będzie wymyślała nawet interwencję Watykanu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
"Nie zatrudniamy ekspertów, bo jak zatrudnialiśmy ekspertów, to nie chcieli oni realizować naszego programu"
Tyle czasu doić rodzinę :-)
Majstersztyk!