Jestem pewny, że tutaj wyjdzie sutenerstwo Nawrockiego jak na tacy. Rzecz w tym, że gdyby był czysty, to proces onetowi by wytoczył w trybie wyborczym, ale jednak Z Woli Narodu Wybrany Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jak o sobie on mówi, wolał jednak zrobić to w zwykłym trybie, żeby nie rozwiązać tej sprawy przed wyborami.