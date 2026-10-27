Świadek o K. Nawrockim: powiedział, że można dorobić, wprowadzając dziewczyny
Zobaczyłam, że Karol Nawrocki odprowadza kobietę i mężczyznę do windy i jedzie na piętra, które były zarezerwowane na pokoje gościnne - mówiła przed sądem Natasza Geldon. Jej relacje były podstawą do publikacji, po której Nawrocki wytoczył proces Onetowi. Opisała, jak Nawrocki zaproponował jej dorobopanowalemsztukepalenia
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Komentarze (387)
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Zgadza się, pierwotnie to RASP (właściciel Onetu) złożył wniosek o wyłączenie jawności procesu. Trzeba jednak dodać, że gdy Onet wystąpił o przywrócenie jawności (jeszcze przed pierwszą rozprawą), pełnomocnicy Nawrockiego stawali na głowie, żeby utrzymać rozprawy za zamkniętymi drzwiami. Sąd ostatecznie przywrócił jawność po działaniach pełnomocników Onetu. Dlatego przedstawianie sprawy tak, jakby tylko jednej stronie zależało na niejawnym procesie, pomija istotną część faktów.
@Chris_Karczynski: O ile dobrze pamiętam, to chodziło o ochronę świadków.
@Rubbik:
@Rubbik: W Sejmie same k---y, więc nareszcie właściwy człowiek na właściwym miejscu.
@DuchZoliborza: Nikt nie lubi przyznawać się do błędów xD
@Silklash: Tak i sąd mając 24 godziny na wydanie postanowienai na pewno rzetelnie by przeprowadził postępowanie xD. Tutaj mamy sprawę o naruszenie dóbr, a proces w trybie wyborczym ma chronić przed kłamstwami w czasie kampani. Litości, ale proces w trybie wyborczym nie miał tutaj sensu.
O ile politycy, upadłe gwiazdeczki na smyczy polityków czy opłacone trolle zapewne mają z tego profity. To ciekawe ile na takim wykopie jest pożytecznych
@fliso: Oni doskonale to widzą, ale muszą udawać, że jest inaczej, by bronić ich partii. To jest definicja dwumyślenia.
Oczywiscie, sprawa o naruszenie dóbr poszła od strony Prezydetna, ale ja bym
Co za przypadek, że to akurat tęczowa aktywistka Xd
Nigdzie nie mogę znaleźć potwierdzenia twojego twierdzenia, że co chwilę zmieniała zeznanie.
@beconase: glownym swiadkiem w sprawie mieszkania powinien byc batyr ktory klamal notariuszowi o mataczyl jak pomagal, kiedy i jak podpisywali akt notarialny