Ale zarobki lekarzy tych zarabiających najwięcej są obiektywnie za duże. Państwo z zasady powinno trochę mniej płacić niż prywatne szpitale - tam za rzeczy ekstra się płaci a państwowo rzemiśliniczy standard. Jak lekarz chce zarabiać powyżej średniej na danym stanowisku to niech pracuje prywatnie.