Słowik i Styczyński wydają książkę o aferze Szpitala Południowego
Zaczęło się od ujawnienia zarobków lekarza i warszawskiego radnego. Szybko okazało się, że to dopiero wierzchołek góry lodowej. Dziennikarze Zero.pl Patryk Słowik i Jakub Styczyński wiele tygodni spędzili badając nowe wątki afery Szpitala Południowego.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (37)
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Ale zarobki lekarzy tych zarabiających najwięcej są obiektywnie za duże. Państwo z zasady powinno trochę mniej płacić niż prywatne szpitale - tam za rzeczy ekstra się płaci a państwowo rzemiśliniczy standard. Jak lekarz chce zarabiać powyżej średniej na danym stanowisku to niech pracuje prywatnie.
Pamiętaj jeżeli powziąłeś informację o przestępstwie to twoim obywatelskim obowiązkiem jest zawiadomienie prokuratury. Z tego co pamiętam lubisz donosić więc szybciutko na milicję bo prokuratury już chyba zamknęli.
Cza becalować, grzać, becalować, a my dalej w przysłowiowej czarnej dupie
https://polskieradio24.pl/artykul/2894630,ksiadz-z-filmu-sekielskich-uniewinniony-zapadl-prawomocny-wyrok
Jak to dumnie brzmi zgnoić ludzi w imię szukania sensacji, która da dobre zarobki.
"W jednym z przypadków opisanych w filmie sprawca został w pierwszej instancji skazany na bezwzględne więzienie. W postępowaniu odwoławczym sąd drugiej instancji uniewinnił oskarżonego, uznając, że czyny miały miejsce, gdy pokrzywdzony był pełnoletni. Ksiądz został jednak objęty zakazami przełożonych i ostatecznie opuścił stan duchowny[63]."
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tylko_nie_m%C3%B3w_nikomu