zatrudniasz się w firmie jako żółtodziób, nic nie umiesz, to logiczne że z czasem awansujesz, dostajesz podwyżki. potem dochodzisz do punktu, w którym osiągasz maksimum w danej firmie, firma nie potrzebuje kolejnego dyrektora/kierownika i nie ma ci nic do zaoferowania. Ty jednocześnie nie szukasz gdzie indziej że strachu, nie stawiasz warunków, a może nikt inny ci nic nie oferuje. I tyle. Gdyby wszyscy co 5 lat awansowali, to na świecie byliby sami Pokaż całość