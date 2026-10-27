Raport GeeX: Co trzeci pracownik 45+ pomijany przy awansie
Co trzeci badany pracownik 45+ deklaruje pominięcie przy awansie. Czy po 45. lub 50. roku życia trudniej o awans, zmianę pracy albo szansę na rozwój zawodowy? Czy pracodawcy rzeczywiście uważają, że doświadczeni pracownicy gorzej radzą sobie z nowymi technologiami?DonaldMorawiecki
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Komentarze (48)
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Ja nawet jak sam idę do lekarza to wybieram celowo młodszych, bo mają bardziej aktualną wiedzę a starzy gadają dalej to co się nauczyli w szkole 30 lat temu i zostało dawno obalone.
Ostatnio miałem zabieg to mi lekarz powiedział, że najlepiej jest ranę wietrzyć a się okazało, że
Zakop za gowno.
Ludzie awansują do poziomu na którym brakuje im kompetencji. I tam zostają na bardzo długo. Co prowadzi do szkód wielkich #pdk