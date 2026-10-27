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Bo to afera na polityczne zamówienie. Nawet jeżeli to prawda, że Nawrocki jako ochroniarz hotelu prowadził k---y do pokoi, które były zamówione przez klientów.. Nawet by mnie to nie zdziwiło. Do hotelu ludzie zamawiają k---y, tak było jest i będzie. Więc "przedstawiciel handlowy" z burdelu przyjeżdża i dogaduje się z ochroną, że jak przyjadą panie to będą dobrze traktowane. Oczywiście za kasę.Można się spierać czy to moralne, czy