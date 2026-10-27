Opisał pracę Karola Nawrockiego w Grand Hotelu przed Onetem.
Karol Nawrocki, jak mówił mi informator, pracował w Grand Hotelu, brał udział w organizowaniu dziewczyn dla gości hotelu. Ta grupa była większa powiedział podczas posiedzenia w sądzie Piotr Głuchowski.Kempes
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 128
- Odpowiedz
Komentarze (128)
najlepsze
@XeNinja: skoro Batyr się z takimi zadawał to kogo byś chciał mieć w ekipie? Matkę Teresę z Kalkuty?
Wiarygodność świadków to jedno. Moim zdaniem przawdziwy skandal jest gdzie indziej.
Typ jest z obozu opozycjnego. Załóżmy że naprawdę ma coś za uszami. W normalnym kraju nie powinien nawet myśleć o stołku bo zaraz by go służby przetrzepały i zrobiły najazd na chatę. A tutaj sobie jakby nigdy nic kandyduje (i to z przeciwnikami politycznymi na pr0kuraturze) i k---a jedynymi co wyciągają brudy to są jakieś pismaki. No
Co jak co ale GW ma, miało i zawsze będzie mieć dziennikarzy, szczególnie tych śledczych z najwyższej półki.
Hmm...
Wydawcy Onetu - czyli właściwie nikomu konkretnemu.
Dziennikarz tylko przekazuje informacje od informatora, informator jest anonimowy, dziennikarza obowiazuje tajemnica dziennikarska.
Czy dziennikarz napisał nieprawdę? Nie, bo tylko przekazywał to co usłyszał.
Czy informator mówił prawdę? Może tak, może nie.
Bo to afera na polityczne zamówienie. Nawet jeżeli to prawda, że Nawrocki jako ochroniarz hotelu prowadził k---y do pokoi, które były zamówione przez klientów.. Nawet by mnie to nie zdziwiło. Do hotelu ludzie zamawiają k---y, tak było jest i będzie. Więc "przedstawiciel handlowy" z burdelu przyjeżdża i dogaduje się z ochroną, że jak przyjadą panie to będą dobrze traktowane. Oczywiście za kasę.
Można się spierać czy to moralne, czy