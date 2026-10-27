6 na 10 Polaków jest chronicznie wyczerpanych. Stres coraz częściej wysyła na L4
28 proc. badanych pracowników korzystało w ciągu roku z L4 związanego ze stresem lub wyczerpaniem - wynika z raportu Konfederacji Lewiatan. 59 proc. respondentów doświadcza chronicznego wyczerpania, a 33 proc. deklaruje wypalenie zawodowe lub wysokie ryzyko jego wystąpienia.Skarbiec_Biz
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Komentarze (83)
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@polski_chinczyk_kek:
@polski_chinczyk_kek: pracodawcy powiedza ze plebs jest roszczeniowy skoro za 8h +5 nadgodzin jeszcze by k---a brajanek chcial pieniadze
i albo zaczna robic lobby zeby jakis urzedas zmienil przepisy i uwalil l4 na stres albo powiedza ze jak tak to oni zatrudniaja
Źródło: Instytut DZD.
Widzisz jak dużo nie ogarniasz, widzisz że musisz dużo ogarnąć.
Do tego nowe środowisko.