Anthropic jest bardzo łakomy na pieniążki z giełdy
Jego czołowi klienci są jednocześnie jego partnerami np. w usługach cloud. A także coraz częściej konkurentami. Usługi i dostawy za wiele miliardów są zakontraktowane do lat 30. 250 klientów którzy płacą > $10M rocznie. To równowartość 2% kontraktu z Amazonem a mają takich kontraktów masę.armin-van-kutonger
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Komentarze (40)
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Oni od dawna jadą na przyszłych zyskach, które miały być zrealizowane za pomocą narzędzi jeszcze nie wyprodukowanych - dlatego był taki skok cen pamięci, wykupiono i zmagazynowano tysiące procesorów. Jak będzie pierwszy sygnał że nie
@xistobal: To jest zupełnie normalny i typowy sposób finansowania startupów - sprzedaje się pomysły i potencjalne zyski. Wiadomo, że ryzyko jest gigantyczne i zakłada się że z 90% takich inwestycji nic się nie odzyska (zbankrutują), na 9% może wyjdzie się na zero a ten 1% lub mniej to będzie nowy google/amazon/FB.
Inwestuje się na wyczucie bo żadna metodologia tutaj nie działa, są same nieznane-nieznane... W
To żeś głupotę walnął solidną widać że w temacie nie siedzisz ale coś tam wpadnie jednym uchem
Tak było że "Oracle może nie zapłacić za budowane centrum danych w Meksyku" ale nie dlatego że brakuje pieniędzy tylko dlatego że budowy centrów danych są blokowane zarówno na poziomie
// Obecna fala inwestycji w sztuczną inteligencję ma kilka istotnych podobieństw do mechanizmu, który doprowadził do kryzysu finansowego w 2008 r. i upadku Lehman Brothers. //
Kurtyna ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Przewiduje się że firmy Ej Aj np. Anthropic zaczną spadać z rowerków gdzieś w okolicach dopiero końca przyszłego roku. Oczywiście może się to przesunąć nawet i o kolejny rok albo dwa, ale spadną na pewno bo ich model istnienia jest nie do utrzymania na dłuższą metę... o ile oczywiście nie nastąpi prawdziwa jakościowa rewolucja w postaci AGI na co szanse w ciągu najbliższych kilku lat są znikome. Poza tym
O tym mówił Steve Eisman, o którym zrobiono film big short (kryzys 2008)
@movsd: to jest oczywiste dla każdego trzeźwo myślącego.
przecież skoro twórcy są tak obsrani "zagładą ai" to mogą je po prostu wyłączyć albo przynajmniej nie inwestować dalej w ich rozwój ale z jakiś powodów tego nie robią ¯\(ツ)/¯
Taka Luna w API kosztuje 10 centów za 1M tokenów i robi większość zadań w typowym kropo bez problemu. Wiadomo daleko jej do Opusa, ale jak rzeczywiście przyjdą prawdziwe rachunki, to sie po prostu ludzie przerzucą na tańsze modele... Inna sprawa że za rok tanie modele będą miały moc dzisiejszego Opusa 5.5, który robi cuda...
Popyt na moc obliczeniową jest gigantyczny, podaż przez następną dekadę może tego nie dogonić, a ta podaż nie zniknie bo technologia jest i działa. Moce będą potrzebne do wszystkiego, od sprzętu szpiegowskiego palantira, przez agentów sprzedaży jak Muse, po głupią wyszukiwarkę google. Wszystko obecnie działa na AI i będzie tego coraz więcej bo nigdy w historii
Raczej nie na długo, bo komu te "targetowane reklamy" wyświetlą? Botom? ( ͡°
Zresztą te wzrosty to problem o tyle, że to wszystko jest finansowane długiem. Pytanie ile kasy jeszcze trzeba tam wlać żeby móc przejść na faktyczne rozliczanie ceny
Z drugiej strony Apple i Google inwestują w AI, ale bardzo ostrożnie i powoli - co sugeruje że przemyśleli sytuacje i byc może będą czekac na rozwój sytuacji.
Farbowane post pzperrowskie ejajowe lisy!
I w tymże wypadku bedzie interweniowal rzad (USA) jak tylko beda znaki, ze nastroj siada.