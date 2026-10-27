Pokaż całość

Przewiduje się że firmy Ej Aj np. Anthropic zaczną spadać z rowerków gdzieś w okolicach dopiero końca przyszłego roku. Oczywiście może się to przesunąć nawet i o kolejny rok albo dwa, ale spadną na pewno bo ich model istnienia jest nie do utrzymania na dłuższą metę... o ile oczywiście nie nastąpi prawdziwa jakościowa rewolucja w postaci AGI na co szanse w ciągu najbliższych kilku lat są znikome. Poza tym