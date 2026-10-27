Wypadek Audi na autostradzie A2
"Byłem świadkiem wypadku audi na autostradzie A2 na wysokości węzła Kałuszyn w kierunku Warszawy 24.10.2026 o godzinie 20:10. Jechałem 150 km/h, wyprzedziło mnie bmw a tuż za nim audi. Kierujący audi wyprzedził jeszcze inny samochód pasem awaryjnym, wpadł w poślizg, odbił się od bariery i w końcu zastopchamteam
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Komentarze (170)
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No co za pech. Mam nadzieję, że przynajmniej ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.
Ciekawe, czy małpa się czegokolwiek nauczyła po tej akcji. Niestety powątpiewam...
Kierującemu nic się nie stało i bez widocznych obrażeń opuścił wrak pojazdu.
Szkoda, że historia bez happy endu
Odcinkowe pomiary prędkości powinny objąć 100% autostrad i szybkiego ruchu, a także dążyć do jak największej ilości km dróg krajowych.
Nie spodziewałem sie moich powyższych słów, ale im więcej jeżdżę po OPP - to się z tym zgadzam.
@Theribler: musisz kupić auto z kierownica po prawej stronie, wtedy jest mniejsze ryzyko