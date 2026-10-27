Dołożą kolejny podatek, później aby rozwiązać problem który właśnie stworzono wprowadzą kolejny system dotacji gdzie, 2/6 pieniędzy rozpłynie się na koszta obsługi, 2/6 trafią do organizacji zajmujących się pozyskiwaniem dotacji, 1/6 to będą niewypały, a pozostałe pieniądze może trafią do właściwych osób. Później będziemy mogli się wspólnie zastanowić dlaczego Europa nie jest już wyprzedzana tylko przez Chiny i USA ale również powoli zaczynają to robić obsrane gównem Indie.