Pomysł Brukseli uderzy w przemysł AGD. "Nas w ogóle już nie będzie"
Nowe źródło finansowania budżetu UE zaproponowane przez KE może pogrążyć europejskich producentów AGD. Chodzi o parapodatek związany ze zbiórką elektroodpadów. - Chcą na nasze barki położyć 15 miliardów euro. To nas w ogóle już nie będzie - alarmuje Wojciech Konecki, prezes APPLiA Polska.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (21)
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@tutajsiemylisz: Donald Braun
Przypomnę przed wyborami, byle by tylko odsunąć PIS od władzy ludzie głosowali na tych idiotów, zamiast wyrzucić na śmietnik historii PIS PO i głosować na partie, które jeszcze nie rządziły, a w szczególności na te co zapowiadały, że są przeciw podwyżkom podatków i tak też głosowały w sejmie
NIE KRYTYKUJCIE ICH!!!