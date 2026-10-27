Dziurawi jelita jak wiertarka Doprowadza do cukrzycy, a i tak dodają do jedzenia
Naukowcy odkryli, że popularny dodatek do żywności może osłabiać barierę jelitową i nasilać stan zapalny. U osób z wyższą masą ciała zaobserwowano również niepokojące zmiany związane z działaniem insuliny. Chodzi o karagen, oznaczany na etykietach symbolem E407freedomseeker
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Komentarze (79)
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@enten: Jak Tommy Lee Jones w "Ściganym"
Jak oni to robią, że pisząc takie clickbaitowe debilizmy nie czują zażenowania?
reklamy się same nie wyświetlą
Mam problemy z jelitami i unikam tego jak ognia.
Ale już ich śmietanka 30%, w litrach, ma dodany.
Chodzi o kulturystów?
@Pojedynczy: to nie jest dietetyk tylko wariat zafiksowany na wmawianiu ludziom co jest rzekomo zdrowe, a co nie.
Ty nawet nie wiesz kim jest ten człowiek, jakie ma wykształcenie i czym się zajmuje, a już go sklasyfikowałeś jako dietetyka. Nie, to nie jest dietetyk tylko anonek, któremu akurat pykło, że jego profil się rozpowszechnił (na początku wrzucał faktycznie fajne POMYSŁY na życie), a jemu
staram sie podgladac kilka profili w necie aby wybierac troche zdrowsze produkty i akurat on mi sie napatoczyl :)
wiec pytanie - czy te informacje ktore podaje odnosnie karagenu sa nieprawdziwe?
od dawna mi się nie podobał ten karagen (ꖘ‸ꖘ)