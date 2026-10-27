Afera w Grupie Azoty ujawnia nowe kulisy. "Miliardowe straty były do uniknięcia"
Miała być nowoczesna i przynosząca wielkie zyski fabryka, a jest afera, która pogrąża jeden z największych koncernów chePIAN--A_A--KTYWNA
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Miała być nowoczesna i przynosząca wielkie zyski fabryka, a jest afera, która pogrąża jeden z największych koncernów chePIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (30)
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No ciekawe czy pracuje tam dalej, bo to był grudzień 2024. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://wykop.pl/wpis/79344741/wczoraj-w-zwiazku-z-decyzja-orlenu-o-wycofaniu-sie
BTW: Z doświadczenia, pracownicy produkcyjni guzik wiedzą i dowiadują się o wszystkim zazwyczaj od zwierzchników przez pocztę pantoflową.
Swoją drogą szkoda że to nie wypaliło , a my dalej musimy płacić Niemcom ponad 70 milionów usd rocznie .
Panie ochudzki
Buehehehe
@siodemkaxx: A konkretnie?
https://wydarzenia.interia.pl/zachodniopomorskie/news-miliardy-na-fabryke-ktora-nie-dziala-jestesmy-w-klinczu,nId,22430208
Zgadnijmy, kto był odpowiedzialny za niekompetencję przy budowie tej fabryki.