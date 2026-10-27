Czy AI zastąpi lekarzy? Badania pokazują, że może być od nich lepsza
Szef Microsoftu zdradził kilka szczegółów o nowej technologii AI. Badania pokazały, że sztuczna inteligencja może być lepszaPIAN--A_A--KTYWNA
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Szef Microsoftu zdradził kilka szczegółów o nowej technologii AI. Badania pokazały, że sztuczna inteligencja może być lepszaPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (47)
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A i ci co mówią, że nie zastąpi bo chory człowiek potrzebuje ludzkiej empatii. Jaka kur... empatia u lekarzy i w branży medycznej? Antypatia to tan, ale zdecydowanie nie empatia!!
Ja tez zdiagnozowalem sobie chorobe, nadcisnienie tetnicze, kupilem sobie ciśnieniomierz za 70 zl w aptece i kilka dni pomierzylem i wyszlo mi za wysokie