już dawno samo google wystarczyło by samemu rozpoznać chorobę, brakowało tylko "samo wystawiania" recept na własny pesel. W gabinetach siedzą ludzie co piszą do kompa jakieś notatki (można sobie wyciągnąć kartotekę by je ogarnąć własnymi myślami), które można zobaczyć jakie są beznadziejne w diagnozie. Na ich podstawie wracasz za pół roku lekarz czyta co tam jęczałeś wcześniej i kontynuuje te same leczenie i zawsze wychodzisz z terminem "kontrol za rok" i receptą Pokaż całość