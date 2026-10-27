Dwóch na trzech młodych Polaków chce zerwania relacji z Izraelem
Niemal dwie trzecie młodych dorosłych uważa, że Polska powinna zerwać relacje z Izraelem. Poparcie dla takiego ruchu wśrPIAN--A_A--KTYWNA
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Niemal dwie trzecie młodych dorosłych uważa, że Polska powinna zerwać relacje z Izraelem. Poparcie dla takiego ruchu wśrPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (63)
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PS: Brak oburzenia nawet na lewicy, że sejm powinien być wolny od "religii"
@60groszyzawpis: ¯\(ツ)/¯
https://oko.press/na-zywo/na-zywo-relacja/tusk-netanjahu-nie-zostanie-zatrzymany-w-polsce-na-wniosek-miedzynarodowego-trybunalu-karnego
Dobrego dnia