i słusznie, chociaż warto się w to wgłębić. Mam w rodzinie studentkę 20 lat, psychologia na znanej uczelni. Mega anty izrael, strasznie gardłuje za bojkotem eurowizjii, meczy, imprez, koncertow itp. Ale zapytana w sumie, dlaczego, to tak srednio jest w stanie pogadac, a wiekszosc argumantow moznaby skwitowac modą, "znaczkami" palestyny widzianymi na jakiś zebraniach itd. Podrosnie, pozna historie, zglebi wspolczesnosc to dopiero sie odpali :D