Milik z kasty piłkarzy wciąż nie został ukarany
Kasta piłkarska bezkarna? Za to reszta robactwa już ukarana. Milik, który dopuścił się serii przewinień drogowych na oczach policjantów, wciąż nie został ukarany.Arisek
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Kasta piłkarska bezkarna? Za to reszta robactwa już ukarana. Milik, który dopuścił się serii przewinień drogowych na oczach policjantów, wciąż nie został ukarany.Arisek
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- Arek, co się stało?
A Milik na to:
- Nie mogłem trafić.
2. Obowiązkowe kamerki (z wewnętrznym zasilaniem i kopią do clouda) podczas interwencji. W przypadku "awarii" postępowanie wyjaśniające i konsekwencje.
Dobrze to widać na kanałach Audytu Obywatelskiego czy Konfitury. Przykład: https://www.youtube.com/watch?v=fHtEzd6Ngdg. Co prawda to straż miejska, a nie policja, ale mechanizm jest ten sam. Kierowca zatrzymuje się pod zakazem, bo
@Lukaszpl18: To nie są żadne kasty, bo nie żyjemy w Indiach. To zupełnie powszechne na całym świecie, że ludzie lepiej sytuowani mają w życiu łatwiej. Powinniście się z tym już dawno pogodzić, bo tak było, jest i będzie ¯\(ツ)/¯
W ogóle kiedy ktoś pisze "kolejna kasta" to wiem, że mam doczynienia z rozgoryczonym komunistą, któremu się marzy żeby nie było ludzi bogatych i żeby każdy miał równo,
Pozdrawiam
P.S. jechał w okularach czy nie o to jest pytanie....