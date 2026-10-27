1. Usunąć pouczenia - to rodzi patologię gdzie jakiś policjant według własnego widzimisię może zdecydować czy dostaniesz 2k mandatu i punkty czy "pouczenie". Policja nie jest od pouczania kogokolwiek, to korupcjogenny mechanizm.

2. Obowiązkowe kamerki (z wewnętrznym zasilaniem i kopią do clouda) podczas interwencji. W przypadku "awarii" postępowanie wyjaśniające i konsekwencje.