Dżihadyści chcą wykorzystać protesty w Europie. Wzywają do zamachów
W internecie pojawiły się wezwania do przeprowadzenia zamachów terrorystycznych podczas protestów w Europie. Na forum sympatyków Państwa Islamskiego wprost wskazano, że tłumy na ulicach to doskonała okazja do ataków, w tym samobójczych akcji.toptoptop
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Komentarze (21)
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Nawet w krajach w 100% muzułmańskich jest pełno zamachów.
Gdyby zamiast zamachami zajęli się nauką, to może już wynaleźliby koło.
Jak znam życie na samym końcu jakiś Polak coś odwali a później ludzie będą mówić że to wszystko nasza wina ¯\(ツ)/¯
@Grzesiok: a co robili jako ISIS? Wracali do macierzy¯\(ツ)/¯
@Grzesiok: no i pomyśleć że to durne lewactwo wspiera islamistów i ściąga/osiedla ich masowo w UE ¯\(ツ)/¯