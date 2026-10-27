Mam mieszane uczucia. Z jednej strony fachowiec mający na kocie setki (tysiące) uratowanych pacjentek i dzieci.

Z drugiej... rutyna, pośpiech, "skoro wygląda jak nowotwór który widział setki razy, więc przecież tylko 0,1% szans ma pomyłkę. Tniemy".

No i właśnie to był ten jeden na tysiąc przypadek pomyłki.

Taka branża, że raz na jakiś czas ktoś wytoczy Ci proces. Raz na jakiś czas wygrasz, czasem przegrasz. A że na czasie jest nagonka na Pokaż całość