Położna: Po okaleczeniu Wiktorii profesor mówił, żeby uczyć się na jego błędach
Położna twierdzi, że po okaleczeniu 24-letniej pacjentki prof. Dariusz S. zalecał innemu ginekologowi dokładnie to, czego sam wcześniej nie zrobił: powstrzymanie się od radykalnej decyzji i oczekiwanie na wynik pilnego badania.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (18)
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Z drugiej... rutyna, pośpiech, "skoro wygląda jak nowotwór który widział setki razy, więc przecież tylko 0,1% szans ma pomyłkę. Tniemy".
No i właśnie to był ten jeden na tysiąc przypadek pomyłki.
Taka branża, że raz na jakiś czas ktoś wytoczy Ci proces. Raz na jakiś czas wygrasz, czasem przegrasz. A że na czasie jest nagonka na