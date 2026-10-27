Biorąc pod uwagę jak i co 50% ludzi robi w biurach to wcale się nie dziwię, ze są do odstrzału.

Jeżeli twoja praca to pisanie kodu, robienie zestawień, analiz, reklamowych grafik itd. to szukaj już nowego zawodu.



Zostaną zawody wymagające fizycznej obecności i te naprawdę kreatywne.

Piękne biurowce w centrach miast znikną za 10 lat.

Już teraz deweloperzy wpadli w panikę i tereny kupione pod biura przerabiają na osiedla mieszkaniowe. Pokaż całość