Microsoft chce pozbyć się 25% zalogi bo AI
Firma proponuje 60k pracowników tzw "voluntary exit offer" czyli kasę za dobrowolne odejście z firmy. Pieniądz chcą przeznaczyć na rozwój AI i centrów danych.k_suchy
- #
- #
- #
- #
- #
- 46
- Odpowiedz
Firma proponuje 60k pracowników tzw "voluntary exit offer" czyli kasę za dobrowolne odejście z firmy. Pieniądz chcą przeznaczyć na rozwój AI i centrów danych.k_suchy
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (46)
najlepsze
Czekam aż w koncu Azure sie rozkraczy, świat zastopuje, a zaraz potem walnie AI i będzie wielki kryzys. Róbcie screeny.
Bank barclays również wywala tysiące ludzi, większość właśnie z indii.
Ciekawe jaki to będzie mieć wpływ na lokalny rynek pracy, pewnej niewielki bo to indie.
Jeżeli twoja praca to pisanie kodu, robienie zestawień, analiz, reklamowych grafik itd. to szukaj już nowego zawodu.
Zostaną zawody wymagające fizycznej obecności i te naprawdę kreatywne.
Piękne biurowce w centrach miast znikną za 10 lat.
Już teraz deweloperzy wpadli w panikę i tereny kupione pod biura przerabiają na osiedla mieszkaniowe.
problem polega tylko na tym, ze ona zostanie. wywalą za to 10 białych facetów.
Dokładnie, AI - Another Indian. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A patrząc dalej - chyba wyniki w ostatnim kwartale się nie spinają CEO stąd propozycja odejścia dla takiego odsetka załogi. Pamiętajcie, że dla większości korpo listopad jest kluczowy do domknięcia wyników - stąd dali miesiąc ludziom na decyzję (w sam raz w środek