Wywiad Guardiana z młodą Izraelką - "Zbombardujcie dywanowo ich wszystkich"
Plus parę innych wypowiedzi przedstawiających sposób myślenia w Izraelu.FrostlyMostly
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Plus parę innych wypowiedzi przedstawiających sposób myślenia w Izraelu.FrostlyMostly
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Brakuje ci wiedzy
po drugie, na szczęście spojrzałem w twój profil, dlatego tu zakończę :)
@Faszola: porównanie kompletnie z d--y. Masz, może się czegoś nauczysz:
https://wykop.pl/wpis/73157971/bawia-mnie-wpisy-na-wykopie-jak-to-zydzi-w-ciagu-o
Porównanie Polaków do islamskiej dziczy uważam za dość obraźliwe.
¯\(ツ)/¯