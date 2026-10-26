Te aplikacje zbierają w cholerę hejtu bo "AI slop" i autor wypuścił je w bardzo wczesnej fazie tymczasem używam ich od dwóch tygodni i serio nie mam zamiaru wracać do OpenOffice, GIMPa i całej reszty.



Większość rzeczy które według ludzi z internetu nie działa została już dawno naprawiona bo do aplikacji są wydawane aktualizacje w zasadzie codziennie. Podstawowe funkcje działają bez problemu a większość mniej podstawowych też działa. Aplikacje uruchamiają się absurdalnie Pokaż całość