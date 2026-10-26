13 darmowych aplikacji open source, które mogą zastąpić Adobe Photoshop
ArtCraft: 13 darmowych aplikacji open source do zdjęć, grafiki, wideo, audio, PDF, animacji, UI, CAD i dokumentów. Wszystko, czego potrzebuje kreatywna osoba, bez abonamentu! Alternatywa dla Adobe, w tym Photoshopa. Dostępne na macOS, Windows, Linux i Web. Stworzone metodą vibe coding.aptitude
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Komentarze (35)
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Tu sa prawdziwe alternatywy :
Photoshop → GIMP / Krita
Illustrator → Inkscape
Z ciekawości otwarłem w Designcraft katalog 100 stron i ponad 1500 podlinkowanych produktów - otwarł bez żadnych błędów, ale zamulał strasznie (no ale to wczesna alfa).
Darmowe nie oznacza Open Source.
Większość rzeczy które według ludzi z internetu nie działa została już dawno naprawiona bo do aplikacji są wydawane aktualizacje w zasadzie codziennie. Podstawowe funkcje działają bez problemu a większość mniej podstawowych też działa. Aplikacje uruchamiają się absurdalnie