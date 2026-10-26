Ale to jest obrzydliwe na tak wielu płaszczyznach. Raz, że kształcą się za nasze. Dwa, że kroją nas równo jak nie doprowadzając kolejne szpitale do ruiny to prywatnie. Trzy, zaraz będą jak Żymianie kupować kamienice i dodatkowo żyć z ciężkiej krwawizny ludu pracującego.