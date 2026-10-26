Izba Lekarska chce kupić nieruchy za nadwyżkę pieniędzy
Jprdl Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie: "W związku z nadwyżką finansową - środki pieniężne na koncie OIL wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 2.82 mln zł Komisja Rewizyjna wnosi propozycję zakupu nieruchomości" Ludzie!!tomasztomasz1234
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Komentarze (14)
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Zgodnie z ustawą każdy lekarz ma obowiązek przynależności do izby. Tak samo jak inżynierowie, architekci, adwokaci itp.
W izbie Rzeszowskiej jest około 6-7 tys. lekarzy. Składka miesięczna (obowiązkowa) to 120 zł. Z samych składek izba ma 8,5-10 mln rocznie dochodu. Normalnie niesamowity skandal, że kilkutysięczny cech zawodowy uzbierał 2 mln…
Nawet nie wiadomo jakiej nieruchomosci i do jakiego celu ale Janusz ch juz wydał wyrok xd
Narod debili