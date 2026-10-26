Tragedia podczas grzybobrania. Psy zagryzły mężczyznę, bliscy domagają się kary
- Cały czas myślę o tym, jak Marcin cierpiał, jak bardzo czuł się tam samotny. Mam nadzieję, że właściciel psów dostanie karę adekwatną do popełnionej zbrodni mówi partnerka mężczyzny zagryzionego przez psy.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (46)
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Masakra, także dla operatora numeru 112 i służb.
Psy powinny być od ręki odstrzelone/uśpione. Właściciel w kajdanach.
Bliscy zabitego z odszkodowaniem z majątku właściciela bestii.
Zbrodnia i kara.
@bartcegielski: W Polsce jest zakaz zabijania zwierząt. Też się zdziwiłem.
no to sie przeliczy
Z tego co pamiętam to mu rękę odgryzły bodajże. Ten cały treser, hodowca, psiarski emeryt powinien dożywocie przesiedzieć w pierdlu,
@Polozna504: za użycie słowa *terapia* w kontekście psa, który zjadł człowieka, powinno być więzienie