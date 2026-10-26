hoooja mu narobią, to były milicjant, widać stary zgred, ale ze starej gwardii, wiec wszystko "po znajomości", dostanie max zawiasy i koniec pieśni. Takie bydło jest najgorsze, i nie pisze tu o psach. To taki typ w teorii nie do ruszenia, bo tego zna, tamtego zna itd, akurat w mojej okolicy była może nie identyczna sytuacja, ale podobna, bo milicjant potrącił po pijaku na pasach człowieka, to wszystko wyciszone momentalnie było i Pokaż całość