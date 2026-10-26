Obejrzałem i jestem zdziwiony tym jak bardzo to nie ma dla mnie sensu oraz rozbawiony jak bardzo mnie to nie obchodzi :).



Trwa obecnie wyścig może nie zbrojeń ale jednak trochę na miarę broni atomowej. Jeśli ktoś myśli że w jakiś sposób ureguluje cokolwiek w tej kwestii to chyba urodził się wczoraj. Wyścig trwa o to co zawsze, czyli o to kto pierwszy zyska na tyle przewagę że będzie wstanie kontrolować lub Pokaż całość