Zapomnij o Terminatorze. Prawdziwe ryzyka AI są o wiele nudniejsze i groźniejsze
Byłem na konferencji o bezpieczeństwie AI. Ten film to najlepsze, co mogę pokazać komuś, kto tam nie był: polscy badacze o tym, co realnie nam grozi i co da się jeszcze zrobić.noisy
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Komentarze (36)
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Niemniej jednak, to jest nic w porównaniu z tym, co czuję jako rodzic dwójki dzieci. Ja
@noisy: najgorsze jest to, że 5 lat temu w trakcie COVID najlepszą sytuacja ever to było być programistą.
Pamiętam jak w głębi duszy byłem zły na mojego bratanka że do technikum poszedł na budowlankę a nie na
Dobra dykcja, poprawny akcent, brak tandentnych zapychaczy wizualnych.
Jak się czepiać, to tylko, że "agenci" zamiast agenty padło raz czy dwa razy.
@2serious: I jaki przystojny! Szkoda że tak pieprzy. Ale w tych okolicznościach to chyba zaleta.
Niby będzie to łatwe i dostępne ale czy ta wizja bezsensu jakiegokolwiek zawodu opartego o projektowanie / pisanie na komputerze, nie jest czasem zbyt
Trwa obecnie wyścig może nie zbrojeń ale jednak trochę na miarę broni atomowej. Jeśli ktoś myśli że w jakiś sposób ureguluje cokolwiek w tej kwestii to chyba urodził się wczoraj. Wyścig trwa o to co zawsze, czyli o to kto pierwszy zyska na tyle przewagę że będzie wstanie kontrolować lub
Wystarczy że ludzie przestaną dzielić się wiedzą w formie zapisanej i ta potenżna sztuczna inteligencja przestanie się rozwijać xD
@dafto: serio nie widzisz jaki jest postęp w temacie? Modele AI znajdują podatności w hardware, wymyślają swoje języki komunikacji czy np. komunikują się wykorzystując latency w dostępie do cache CPU.
Debile zawsze debilują.
Ewentualne problemy z AI będą mieli WYŁĄCZNIE (nie zawężam do użytkowników) półgłówki: