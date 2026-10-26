PESA wchodzi na indyjski rynek. Jest umowa z Jupiter Wagons
PESA, bydgoski producent taboru kolejowego, otwiera kolejny kierunek zagranicznej ekspansji. Partnerstwo z indyjskim Jupiter Wagons ma umożliwić wspólną produkcję lokomotyw i pojazdów pasażerskich na jednym z najbardziej perspektywicznych rynków kolejowych świata.portal_przemyslowy
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Komentarze (47)
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Oj tam, zyski sprywatyzować a potem koszty się uspołeczni. Będzie płacz za pare lat.
@tiredq:
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https://wykop.pl/link/8036133/polska-emerytura-dla-obywateli-indii-wystarczy-jedna-skladka-na-zus
Polska emerytura dla obywateli Indii. Wystarczy jedna składka na ZUS