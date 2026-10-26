Microsoft zaoferował dobrowolne zwolenienie 60.000 pracowników!
Microsoft oferuje odprawy dla około 60 000 pracowników, dążąc do redukcji kosztów i restrukturyzacji zatrudnienia poinformował w poniedziałek Bloomberg News.RitmoXL
- #
- #
- #
- #
- #
- 81
- Odpowiedz
Komentarze (81)
najlepsze
Ktoś musi prompty pisać
ale inwestrzy przeciez zainwestowali i chca zysk, slupek musi im rosnac ZAWSZE, WIECZNIE, CO ROKU
wiec firmy szukaja nowych metod dojenia, nowych grup odbiorcow, kombinuja z dei, ideologiami itp
a jak nic nie wypali to CEO w grudniu stwierdza "ej mordo, jak zwolnimy 50 000 ludzi to slupek urosnie, c--j
Jeżeli microsoft chce jakoś przetrwać na rynku, to powinien wypuszczać windowsa za darmo, a drzeć ile da się kasy z usług chmurowych wykorzystywanych w korpo.
Obecnie jesteśmy świadkami małej rewolucji Linuxa.
Linux nie wymaga konta online, nie szpieguje, nie wciska AI.
Odnoszę wrażenie, że od 2022 roku Microsoft zapowiadał już kilka razy, że pozwalnia tysiące pracowników. To zwalnianie na rynku IT to często więcej gadania o zwalnianiu niż faktycznego zwalniania.