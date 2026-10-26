Microsoft robi tak co jakiś czas. To jest propozycja dobrowolnego odejścia z bonusem. To jest skalkulowane, że tylko jakiś % z tego skorzysta, a oferta jest globalna od USA, przez europę aż do azji. Dla niektórych jest to nawet korzystne, ale dla większości to sygnał, że trzeba przesiąść się na inny statek. Na pewno za mniejszą kasę. Nie jest tajemnicą, że MS płaci bardzo dobrze, i jest mnóstwo ludzi którzy tam siedzą Pokaż całość