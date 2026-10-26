Kobieta zmarła po 2 dobach na SOR. RPP zareagował dopiero po artykule w mediach
Ciężko chora pacjentka spędziła dwie doby na SOR-ze, po czym zmarła. Syn alarmował Rzecznika Praw Pacjenta, ale miesiącami nie dostał odpowiedzi. RPP zareagował dopiero po publikacji sprawy w Gazecie Wyborczej.LudzieToDebile
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Komentarze (5)
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Macie swoją "praworządność" - kraj rządzony przez kasty i media. Jak się nie ma pleców, to potrzebna jest afera o dużym zasięgu żeby wyegzekwować swoje prawa.
Dla ukropoliniakow są saloniki VIP dotacje KPO oraz służba zdrowia na telefon.